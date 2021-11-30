Сборная Италии хочет сыграть с Украиной перед решающими матчами отбора на ЧМ-2022

Победители Евро-2020 ищут партнера для спарринга.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини попросил федерацию футбола страны организовать для его команды сбор в конце января для подготовки к решающим матчам отбора на ЧМ-2022. Среди потенциальных соперников "Скуадры адзурры" называется и команда Украины.

Об этом сообщает российское издание "СЭ", ссылаясь на источники в Италии.

По информации СМИ, в качестве потенциальных соперников Италии рассматриваются сразу три участника раунда плей-офф отбора на ЧМ-2022 — Украина, Россия и Шотландия. Отмечается, что Серия А уйдет на паузу с 24 января по 4 февраля. Таким образом, сбор национальной команды не повлияет на внутренний чемпионат. Если федерация даст добро на проведение сбора, то контрольный поединок Италии пройдет либо во Флоренции, либо в Бергамо.

Добавим, что полуфиналы плей-офф отбора на Мундиаль стартуют в конце марта 2022 года. Сборная Украины сыграет в гостях с Шотландией, а Италия проведет домашний поединок с Северной Македонией. К слову, жребий не пощадил итальянцев, которые за путевку на чемпионат мира, скорее всего, сразятся с Португалией.

Ранее "Телеграф" сообщал о шансах сборной Украины в полуфинальном матче раунда плей-офф отбора на чемпионат мира.