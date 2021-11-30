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Збірна Італії хоче зіграти з Україною перед вирішальними матчами відбору на ЧС-2022

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Роберто Манчіні – головний тренер збірної Італії Новина оновлена 30 листопада 2021, 20:30
Роберто Манчіні – головний тренер збірної Італії

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Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні попросив федерацію футболу країни організувати для його команди збір наприкінці січня для підготовки до вирішальних матчів відбору на ЧС-2022. Серед потенційних суперників "Скуадри адзурри" називається і команда України.

Про це повідомляє російське видання "СЕ", посилаючись на джерела в Італії.

За інформацією ЗМІ, потенційними суперниками Італії можуть стати відразу три учасники раунду плей-офф відбору на ЧС-2022 — Україна, Росія і Шотландія. Зазначається, що Серія А піде на паузу з 24 січня до 4 лютого. Таким чином, збір національної команди не вплине на внутрішній чемпіонат. Якщо федерація дасть добро на проведення збору, то контрольний поєдинок Італії пройде або у Флоренції, або в Бергамо.

Додамо, що півфінали плей-офф відбору на Мундіаль стартують наприкінці березня 2022 року. Збірна України зіграє у гостях з Шотландією, а Італія проведе домашній поєдинок з Північною Македонією. До речі, жереб був суровим до італійців, які за путівку на чемпіонат світу, швидше за все, зіграють з Португалією.

Раніше "Телеграф" повідомляв про шанси збірної України у півфінальному матчі раунду плей-офф відбору на чемпіонат світу.

Теги:
#Футбол #Збірна Італії #Збірна України
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