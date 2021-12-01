Укр

Левандовски может получить "Золотой мяч" постфактум

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
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Роберт Левандовски и Дидье Дрогба Новость обновлена 01 декабря 2021, 08:14
Роберт Левандовски и Дидье Дрогба

Поляка хотят отметить за достижения в 2020 году.

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, который стал вторым в голосовании за "Золотой мяч", может получить свой трофей за удачные выступления в 2020 году. В этом году победителем стал форвард "ПСЖ" Лионель Месси.

В 2020 году издание France Football отказалось проводить церемонию награждения из-за пандемии коронавируса в мире и скомканного сезона. В том же году Роберт Левандовски вместе с "Баварией" выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Как сообщил главный редактор издания Паскаль Ферре, есть вероятность, что Левандовски свой титул за 2020 год все же получит.

"Такого в истории "Золотого мяча" еще не было. Но мы изучаем такую возможность. Пока не надо спешить с выводами. Стал бы Роберт победителем в прошлом году? В этом также нельзя быть уверенным на 100%. Но, стоит признать, поляк был главным фаворитом в прошлом году", — цитирует Ферре журналист Габриэль Стах в твиттере.

Ранее "Телеграф" опубликовал свое мнение касательно итогов церемонии награждения "Золотой мяч-2021".

Теги:
#Золотой мяч #Лионель Месси #Роберт Левандовски
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