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Левандовськи може отримати "Золотий м’яч" постфактум

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Роберт Левандовскі та Дідьє Дрогба Новина оновлена 01 грудня 2021, 08:14
Роберт Левандовскі та Дідьє Дрогба

Поляка хочуть відзначити за досягнення у 2020 році.

Нападник "Баварії" Роберт Левандовскі, який став другим у голосуванні за "Золотий м’яч", може здобути свій трофей за вдалі виступи у 2020 році. Цього року переможцем став форвард "ПСЖ" Ліонель Мессі.

У 2020 році видання France Football відмовилося проводити церемонію нагородження через пандемію коронавірусу у світі та зім’ятого сезону. У тому ж році Роберт Левандовскі разом із "Баварією" виграв чемпіонат, Кубок та Суперкубок Німеччини, став переможцем Ліги чемпіонів, Суперкубку УЄФА та клубного чемпіонату світу.

Як повідомив головний редактор видання Паскаль Ферре, є ймовірність, що Левандовський свій титул за 2020 рік таки отримає.

"Такого в історії "Золотого м’яча" ще не було. Але ми вивчаємо таку можливість. Поки не треба поспішати з висновками. Став би Роберт торік переможцем? Цього також не можна бути впевненим на 100%. Але, варто визнати, поляк був головним фаворитом минулого року", — цитує Ферре журналіст Габріель Стах у твіттері.

Раніше "Телеграф" опублікував свою думку щодо підсумків церемонії нагородження "Золотий м’яч-2021".

Теги:
#Золотий м'яч #Ліонель Мессі #Роберт Левандовскі
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