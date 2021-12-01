Букмекеры оценили шансы Шевченко одержать первую победу в Серии А

"Дженоа" очевидный аутсайдер в данной паре.

В среду "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко проведет домашний матч 15-го тура Серии А против "Милана".

Аналитики компании PariMatch однозначным фаворитом встречи считают миланцев. Коэффициент на победу гостей равен 1.62, на ничью — 4.30, и на выигрыш хозяев — 5.40.

В то же время, двойной исход, при котором "Дженоа" не проиграет, оценивается коэффициентом 2.39.

Букмекеры считают, что команда Андрея Шевченко вряд ли сможет забить больше одного мяча. Такой исход оценивается коэффициентом 2.44.

Матч "Дженоа" — "Милан" начнется в 21.45. В прямом эфире посмотреть встречу можно на стриминговой платформе MEGOGO.

На данный момент клуб из Генуи занимает 18-е место в Серии А, рискуя покинуть элиту итальянского футбола. У "Дженоа" десять набранных очков. "Милан", за который ранее играл Шевченко, сейчас пребывает на втором месте с 35 очками.

Как ранее сообщал "Телеграф", в прошлом туре "Дженоа" взял первые очки в чемпионате Италии под руководством украинского специалиста, сыграв вничью с "Удинезе" (0:0).