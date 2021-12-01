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Букмекери оцінили шанси Шевченка здобути першу перемогу в Серії А

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
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Андрій Шевченко Новина оновлена 01 грудня 2021, 12:07
Андрій Шевченко

"Дженоа" очевидний аутсайдер у цій парі.

У середу "Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка проведе домашній матч 15 туру Серії А проти "Мілана".

Аналітики компанії PariMatch однозначним фаворитом зустрічі вважають міланців. Коефіцієнт на перемогу гостей дорівнює 1.62, на нічию – 4.30, та на виграш господарів – 5.40.

У той же час подвійний результат, при якому "Дженоа" не програє, оцінюється коефіцієнтом 2.39.

Букмекери вважають, що команда Андрія Шевченка навряд чи зможе забити більше одного м’яча. Такий результат оцінюється коефіцієнтом 2.44.

Матч "Дженоа" — "Мілан" розпочнеться о 21.45. У прямому ефірі подивитися зустріч можна на стрімінговій платформі MEGOGO.

На даний момент клуб із Генуї займає 18-е місце у Серії А, ризикуючи залишити еліту італійського футболу. У "Дженоа" десять набраних очок. "Мілан", за який раніше грав Шевченко, зараз перебуває на другому місці із 35 очками.

Як раніше повідомляв "Телеграф", минулого туру "Дженоа" взяв перші очки в чемпіонаті Італії під керівництвом українського фахівця, зігравши внічию з "Удінезе" (0:0).

Теги:
#Андрій Шевченко #ФК Мілан #ФК Дженоа #Серія А
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