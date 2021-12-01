Укр

"Они очень деревянные": украинский комментатор оценил соперника сборной Украины в стыках на ЧМ-2022

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Роберто Моралес Новость обновлена 01 декабря 2021, 15:40
Роберто Моралес

Украина — явный фаворит

Роберто Моралес, журналист и комментатор компании MEGOGO, в эфире ютуб-канала «ТаТоТаке». дал оценку сборной Шотландии, с которой Украине играть в полуфинале стыковых матчей за право выйти на чемпионат мира по футболу.

"Я не согласен в том, что они не деревянные. Они — полностью деревянные. Они очень деревянные. Чем они запомнились на чемпионате Европы в этом году? Они два матча никак сыграли. И сугубо на психо-эмоциональной составляющей заработали дома ничью против англичан — 0:0.

Мне кажется, только Робертсон сильнее по позиции тех игроков, которые есть в сборной Украины. Таких футболистов по уровню, как Ярмоленко ли Малиновский у них нет. Поэтому сугубо в футболе они, я считаю, не будут сильнее», — заявил Моралес.

Свой первый матч сборная Украины проведет на выезде 24 марта. В случае прохождения в финал, решающая игра состоится 29 марта также на выезде.В параллельной встрече Уэльс сразится против Австрии. Победители пар сыграют между собой. Другие пути составили Россия — Польша/Швеция — Чехия, а также Италия — Северная Македония/Португалия — Турция.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Шотландии уже отреагировали на попадание на Украину.

Теги:
#Сборная Украины #Сборная Шотландии #Плей-офф #ЧМ-2022 #Роберто Моралес
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