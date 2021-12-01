"Вони дуже дерев’яні": український коментатор оцінив суперника збірної України у стиках на ЧС-2022

Україна – явний фаворит

Роберто Моралес, журналіст та коментатор компанії MEGOGO, в ефірі ютуб-каналу «ТаТоТаке». дав оцінку збірній Шотландії, з якою Україні гратиме у півфіналі стикових матчів за право вийти на чемпіонат світу з футболу.

"Я не згоден у тому, що вони не дерев’яні. Вони повністю дерев’яні. Вони дуже дерев’яні. Чим вони запам’яталися на чемпіонаті Європи цього року? Вони два матчі ніяк зіграли. І суто на психо-емоційній складовій заробили вдома нічию проти англійців. 0:0.

Мені здається, тільки Робертсон сильніший за позицією тих гравців, які є у збірній України. Таких футболістів за рівнем, як Ярмоленко чи Малиновський, у них немає. Тому суто у футболі вони, я вважаю, не будуть сильнішими», — заявив Моралес.

Свій перший матч збірна України проведе на виїзді 24 березня. У разі проходження у фінал вирішальна гра відбудеться 29 березня також на виїзді. У паралельній зустрічі Уельс побореться проти Австрії. Переможці пар зіграють між собою. Інші шляхи склали Росія – Польща/Швеція – Чехія, а також Італія – Північна Македонія/Португалія – Туреччина.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у Шотландії вже відреагували на влучення в Україну.