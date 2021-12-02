У "Динамо" преимущество за счет Луческу.

Спортивный журналист Руслан Мармазов, проанализировавший выступления украинских клубов в еврокубках, назвал своего фаворита в борьбе за первое место в чемпионате Украины по футболу.

На данный момент бывший пресс-атташе "Шахтера" проживает в Москве и внесен в базу "Миротворца" за сепаратизм.

"Я бы включил режим «Капитан Очевидность», и сказал, что шансы 50 на 50, если бы у одной из этих команд не было Луческу. Это очень большой плюс для "Динамо". Конечно, потенциал у "Шахтера" больше и круче, включая финансовый. Возможности Рината Ахметова и братьев Суркисов несопоставимы. По составу, наверное, "Шахтер" несколько сильнее. И вот это «несколько» меня смущает, раньше я бы говорил, что на голову сильнее. Короче говоря, безусловного фаворита сейчас нет", — заявил Мармазов в интервью порталу FanDay.

На данный момент в чемпионате Украины лидируют "Динамо" и "Шахтер", у которых равно очков. За счет дополнительных показателях выше киевляне.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда ориентировочно состоится жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу.