Укр

Журналист назвал фаворита в чемпионской гонке УПЛ

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Руслан Мармазов Новость обновлена 02 декабря 2021, 12:47
Руслан Мармазов

У "Динамо" преимущество за счет Луческу.

Спортивный журналист Руслан Мармазов, проанализировавший выступления украинских клубов в еврокубках, назвал своего фаворита в борьбе за первое место в чемпионате Украины по футболу.

На данный момент бывший пресс-атташе "Шахтера" проживает в Москве и внесен в базу "Миротворца" за сепаратизм.

"Я бы включил режим «Капитан Очевидность», и сказал, что шансы 50 на 50, если бы у одной из этих команд не было Луческу. Это очень большой плюс для "Динамо". Конечно, потенциал у "Шахтера" больше и круче, включая финансовый. Возможности Рината Ахметова и братьев Суркисов несопоставимы. По составу, наверное, "Шахтер" несколько сильнее. И вот это «несколько» меня смущает, раньше я бы говорил, что на голову сильнее. Короче говоря, безусловного фаворита сейчас нет", — заявил Мармазов в интервью порталу FanDay.

На данный момент в чемпионате Украины лидируют "Динамо" и "Шахтер", у которых равно очков. За счет дополнительных показателях выше киевляне.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда ориентировочно состоится жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу.

Теги:
#ФК Динамо (Киев) #ФК Шахтер #УПЛ #Руслан Мармазов
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