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Журналіст назвав фаворита у чемпіонських перегонах УПЛ

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Руслан Мармазов Новина оновлена 02 грудня 2021, 12:47
Руслан Мармазов

"Динамо" має перевагу за рахунок Луческу.

Спортивний журналіст Руслан Мармазов, який проаналізував виступи українських клубів у єврокубках, назвав свого фаворита у боротьбі за перше місце у чемпіонаті України з футболу.

На даний момент колишній прес-аташе "Шахтаря" проживає в Москві та внесений до бази "Миротворця" за сепаратизм.

"Я б увімкнув режим «Капітан Очевидність», і сказав, що шанси 50 на 50, якби в однієї з цих команд не було Луческу. Це дуже великий плюс для "Динамо". Звичайно, потенціал у "Шахтаря" більший і крутіший, включаючи фінансовий. Можливості Ріната Ахметова і братів Суркісів непорівнянні. За складом, напевно, "Шахтар" дещо сильніший. І ось це "дещо" мене бентежить, раніше я б казав, що на голову сильніший. Коротше кажучи, безумовного фаворита зараз немає", — Заявив Мармазов в інтерв’ю порталу FanDay.

На даний момент у чемпіонаті України лідирують "Динамо" та "Шахтар", у яких одно очок. За рахунок додаткових показників вищі кияни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли орієнтовно відбудеться жеребкування 1/4 фіналу Кубка України з футболу.

Теги:
#ФК Динамо (Київ) #ФК Шахтар #УПЛ #Руслан Мармазов
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