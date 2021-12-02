"Динамо" нашло сменщика Луческу в Бразилии

Киевляне подыскивают замену Мирче.

"Динамо", которое после поражения от "Баварии" (1:2) в этом сезоне потеряло шансы на евровесну, контактировало с португальским тренером "Палмейраса" Абелем Феррейрой на предмет работы в киевском клубе.

Об этом сообщает uol.com.br.

По информации источника, ряд европейских клубов после второй победы подряд "Палмейраса" в Кубке Либертадорес заинтересовались наставником бразильского клуба португальцем Феррейрой, который за два года выиграл два главных трофея в Южной Америке в клубном футболе. В числе европейских команд, которые контактировали с Абелем, было и "Динамо", правда, киевляне получили отказ от португальца. Добавим, что тренер "Палмейраса" также отказал "Аль-Райяну" (Катар), "Аль-Насру" (Саудовская Аравия), "Фенербахче" (Турция) и "Бордо" (Франция). Также к Феррейре приписывают интерес со стороны "Лидса", который по окончании этого сезона рискует остаться без тренера (У Марсело Бьелсы заканчивается контракт).

Добавим, в Старом Свете Абел знаменит по своей работе в "Браге" и в ПАОКе.

Ранее сообщалось, что главному тренеру "Динамо" Мирче Луческу предложили работу в сборной Румынии.