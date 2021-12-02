Укр

"Динамо" нашло сменщика Луческу в Бразилии

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
12
Абел Феррейра Новость обновлена 02 декабря 2021, 13:39
Абел Феррейра

Киевляне подыскивают замену Мирче.

"Динамо", которое после поражения от "Баварии" (1:2) в этом сезоне потеряло шансы на евровесну, контактировало с португальским тренером "Палмейраса" Абелем Феррейрой на предмет работы в киевском клубе.

Об этом сообщает uol.com.br.

По информации источника, ряд европейских клубов после второй победы подряд "Палмейраса" в Кубке Либертадорес заинтересовались наставником бразильского клуба португальцем Феррейрой, который за два года выиграл два главных трофея в Южной Америке в клубном футболе. В числе европейских команд, которые контактировали с Абелем, было и "Динамо", правда, киевляне получили отказ от португальца. Добавим, что тренер "Палмейраса" также отказал "Аль-Райяну" (Катар), "Аль-Насру" (Саудовская Аравия), "Фенербахче" (Турция) и "Бордо" (Франция). Также к Феррейре приписывают интерес со стороны "Лидса", который по окончании этого сезона рискует остаться без тренера (У Марсело Бьелсы заканчивается контракт).

Добавим, в Старом Свете Абел знаменит по своей работе в "Браге" и в ПАОКе.

Ранее сообщалось, что главному тренеру "Динамо" Мирче Луческу предложили работу в сборной Румынии.

Теги:
#Футбол #ФК Палмейрас #ФК Динамо (Киев)
Президент РФ Владимир Путин
Политика
"Путин хочет воплотить давнюю мечту": почему Москва избегает переговоров с Зеленским и ищет встречи с Байденом
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Президент РФ Владимир Путин
"Путин хочет воплотить давнюю мечту": почему Москва избегает переговоров с Зеленским и ищет встречи с Байденом
Дата публикации
Категория
Юрий Сапронов
Коля Харьковский точно сядет в тюрьму, а родители получат условный срок и огласку, – Юрий Сапронов
Дата публикации
Категория
Анна Скороход и Антон Поляков собирались пожениться, но нардепа не стало...
"Почему не подумала о родных покойного? Им жить с этим": на Скороход напали хейтеры из-за аватарки с умершим Поляковым
Дата публикации
Категория
Инициатором законопроекта является сам президент
Двойному гражданству в Украине быть? Зеленский внес в Раду проект закона
Дата публикации
Категория
Витао стал отцом
"Захотел прийти в этот мир раньше срока": футболист "Шахтера" стал отцом (фото)