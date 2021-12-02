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"Динамо" знайшло заміну Луческу у Бразилії

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Абел Феррейра Новина оновлена 02 грудня 2021, 13:39
Абел Феррейра

Кияни підшукують заміну Мірчі.

"Динамо", яке після поразки від "Баварії" (1:2) в цьому сезоні втратило шанси на євровесну, контактувало з португальським тренером "Палмейраса" Абелем Феррейрою на предмет роботи у київському клубі.

Про це повідомляє uol.com.br.

За інформацією джерела, ряд європейських клубів після другої перемоги поспіль "Палмейраса" у Кубку Лібертадорес зацікавилися наставником бразильського клубу португальцем Феррейрою, який за два роки виграв два головні трофеї в Південній Америці у клубному футболі. Серед європейських команд, які контактували з Абелем, було і "Динамо", щоправда, кияни отримали відмову від португальця. Додамо, що тренер "Палмейраса" також відмовив "Аль-Райяну" (Катар), "Аль-Насру" (Саудівська Аравія), "Фенербахче" (Туреччина) та "Бордо" (Франція). Також до Феррейри приписують інтерес з боку Лідса, який після закінчення цього сезону ризикує залишитися без тренера (у Марсело Б’єлси закінчується контракт).

Додамо, у Старому Світі Абел знаменитий через свою роботу у "Бразі" і в ПАОК.

Раніше повідомлялося, що головному тренеру "Динамо" Луческу запропонували роботу у збірній Румунії.

Теги:
#Футбол #ФК Палмейрас #ФК Динамо (Київ)
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