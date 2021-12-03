В матче НБА состоялся крупнейший разгром в истории лиги

С разницей в 73 очка еще никто в истории НБА не побеждал.

"Мемфис" в матче регулярного сезона НБА на своей площадке одержал победу над "Оклахомой" — 152:79. Данный успех с разницей в 73 очка является самым крупным в истории лиги.

Стоит отметить, что по ходу встречи преимущество "Гриззлис" составляло 78 очков.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Мемфиса" Джаред Джексон, в активе которого 27 очков.

На данный момент "Оклахома", имея шесть побед в сезоне, занимает 13-е место в Западной конференции. "Мемфис" с 12 победами занимает пятую позицию.

Как ранее сообщал "Телеграф", сборная Украины по баскетболу разгромила бронзовых призерок последней Олимпиады в Токио. Самым результативным игроком встречи стала Алина Ягупова, в активе которой 33 набранных очков, шесть подборов и пять результативных передач. Немного отстала от партнерки по сборной Кристина Филевич, в активе которой 27 очков.

Не так давно Леброн Джеймс попал в скандал во время матча НБА, ударив соперника Айзею Стюарта локтем в голову. В результате удара у соперника была разбита бровь.