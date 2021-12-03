У матчі НБА відбувся найбільший розгром в історії ліги

Із різницею у 73 очки ще ніхто в історії НБА не перемагав.

"Мемфіс" у матчі регулярного сезону НБА на своєму майданчику здобув перемогу над "Оклахомою" — 152:79. Цей успіх з різницею в 73 очки є найбільшим в історії ліги.

Варто зазначити, що під час зустрічі перевага "Гриззліс" становила 78 очок.

Найрезультативнішим гравцем матчу став форвард "Мемфісу" Джаред Джексон, в активі якого 27 очок.

На даний момент "Оклахома", маючи шість перемог у сезоні, посідає 13-те місце у Західній конференції. "Мемфіс" із 12 перемогами займає п’яту позицію.

Як раніше повідомляв "Телеграф", збірна України з баскетболу розгромила бронзові призерки останньої Олімпіади в Токіо. Найрезультативнішим гравцем зустрічі стала Аліна Ягупова, в активі якої 33 набрані очки, шість підбирань і п’ять результативних передач. Дещо відстала від партнерки зі збірної Крістіна Філевич, в активі якої 27 очок.

Нещодавно Леброн Джеймс потрапив у скандал під час матчу НБА, вдаривши суперника Айзею Стюарта ліктем у голову. Внаслідок удару у суперника було розбито брову.