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У матчі НБА відбувся найбільший розгром в історії ліги

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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У "Оклахоми" цього вечора нічого не вийшло Новина оновлена 03 грудня 2021, 08:01
У "Оклахоми" цього вечора нічого не вийшло

Із різницею у 73 очки ще ніхто в історії НБА не перемагав.

"Мемфіс" у матчі регулярного сезону НБА на своєму майданчику здобув перемогу над "Оклахомою" — 152:79. Цей успіх з різницею в 73 очки є найбільшим в історії ліги.

Варто зазначити, що під час зустрічі перевага "Гриззліс" становила 78 очок.

Найрезультативнішим гравцем матчу став форвард "Мемфісу" Джаред Джексон, в активі якого 27 очок.

На даний момент "Оклахома", маючи шість перемог у сезоні, посідає 13-те місце у Західній конференції. "Мемфіс" із 12 перемогами займає п’яту позицію.

Як раніше повідомляв "Телеграф", збірна України з баскетболу розгромила бронзові призерки останньої Олімпіади в Токіо. Найрезультативнішим гравцем зустрічі стала Аліна Ягупова, в активі якої 33 набрані очки, шість підбирань і п’ять результативних передач. Дещо відстала від партнерки зі збірної Крістіна Філевич, в активі якої 27 очок.

Нещодавно Леброн Джеймс потрапив у скандал під час матчу НБА, вдаривши суперника Айзею Стюарта ліктем у голову. Внаслідок удару у суперника було розбито брову.

Теги:
#НБА #БК Оклахома #БК Мемфіс Гріззліс
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