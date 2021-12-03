Укр

В Италии дали совет Шевченко и его поклонникам

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Андрей Шевченко в "Дженоа" Новость обновлена 03 декабря 2021, 11:49
Андрей Шевченко в "Дженоа"

Украинскому специалисту несладко приходится в "Дженоа".

Итальянский портал Calciomercato дал совет главному тренеру "Дженоа" Андрею Шевченко, который с новым клубом никак не может одержать первую победу. Журналисты высказали свое мнение касательно работы украинского специалиста.

"Сразу видно, что Шевченко сейчас непросто бороться со своим великим игроцким прошлым. "Милан" не постеснялся, и наказал бывшую легенду в очном матче. Да, у "Дженоа" сейчас нет целой группы качественных игроков, которые травмированы. Но в трех матчах "грифоны" не забили ни одного мяча и набрали всего лишь одно очко. А в воскресенье — уже встреча против "Ювентуса". Ничего другого не остается, как поставить свечку и помолиться за эту команды", — считают журналисты.

Матч "Ювентус" — "Дженоа" состоится 5 декабря, начало — в 21.45. Посмотреть встречу в прямом эфире можно на стриминговой платформе MEGOGO.

Как ранее сообщал "Телеграф", Андрей Шевченко уже объяснил, почему в зимнее трансферное окно не стоит ждать трансферов украинских футболистов в итальянскую команду.

Теги:
#Андрей Шевченко #ФК Дженоа #Серия А
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