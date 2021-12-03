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В Італії дали пораду Шевченку та його шанувальникам

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Андрій Шевченко у "Дженоа" Новина оновлена 03 грудня 2021, 11:49
Андрій Шевченко у "Дженоа"

Українському фахівцю несолодко доводиться у "Дженоа".

Італійський портал Calciomercato дав пораду головному тренеру "Дженоа" Андрію Шевченку, який із новим клубом ніяк не може здобути першу перемогу. Журналісти висловили свою думку щодо роботи українського фахівця.

"Одразу видно, що Шевченко зараз непросто боротися зі своїм великим ігровим минулим. "Мілан" не посоромився, і покарав колишню легенду в очному матчі. Так, у "Дженоа" зараз немає цілої групи якісних гравців, які травмовані. Але у трьох матчах" грифони" не забили жодного м’яча і набрали лише одне очко. А в неділю — вже зустріч проти "Ювентуса". Нічого іншого не залишається, як поставити свічку і помолитися за цю команду", — вважають журналісти.

Матч "Ювентус" — "Дженоа" відбудеться 5 грудня, початок — о 21.45. Подивитися зустріч у прямому ефірі можна на стрімінговій платформі MEGOGO.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Андрій Шевченко вже пояснив, чому у зимове трансферне вікно не варто чекати трансферів українських футболістів до італійської команди.

Теги:
#Андрій Шевченко #ФК Дженоа #Серія А
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