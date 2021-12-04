Укр

Луческу раскритиковал работу женщины-арбитра после матча с "Вересом"

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Мирча Луческу Новость обновлена 04 декабря 2021, 17:58
Мирча Луческу

Румыну не понравился эпизод с пенальти.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу после матча 17-го тура УПЛ против "Вереса" (3:0) остался недоволен решением арбитра Екатерины Монзуль и бригады ВАР.

Особое внимание румынский специалист обратил на эпизод с пенальти, который случился на старте второго тайма. Виктор Цыганков первым ударом забил, но Монзуль потребовала повторить процедуру, и полузащитник "Динамо" промахнулся.

"Если смотреть эпизод с пенальти, то видно, что игроки "Вереса" при первом исполнении забежали быстрее, чем наши игроки. Мне сложно сказать, почему ВАР отреагировал на этот эпизод по-другому, как и Монзуль. По моему мнению, Цыганков забил чистый мяч. Я вообще не понимаю, как ВАР работает в наших реалиях. В матче с "Ворсклой" поставили "левое" пенальти, теперь вот такое.

Наверное, надо просто уметь признавать свои ошибки. Ошибаются тренеры, игроки, ВАР тоже не идеален, так бывает в футболе", — заявил Луческу в эфире программы «УПЛ Online».

Как ранее сообщал "Телеграф", в пятницу донецкий "Шахтер" одержал разгромную победу над "Львовом".

Теги:
#Мирча Луческу #УПЛ #Екатерина Монзуль #ФК Динамо (Киев)
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