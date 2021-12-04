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Луческу розкритикував роботу жінки-арбітра після матчу з "Вересом"

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Мірча Луческу Новина оновлена 04 грудня 2021, 17:58
Мірча Луческу

Румуну не сподобався епізод із пенальті.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу після матчу 17-го туру УПЛ проти "Вереса" (3:0) залишився незадоволеним рішенням арбітра Катерини Монзуль та бригади ВАР.

Особливу увагу румунський фахівець звернув на епізод із пенальті, який стався на старті другого тайму. Віктор Циганков першим ударом із пенальти забив, але Монзуль вимагає повторити процедуру, і півзахисник "Динамо" схибив.

"Якщо дивитися епізод із пенальті, то видно, що гравці "Вереса" при першому виконанні забігли швидше, ніж наші гравці. Мені складно сказати, чому ВАР відреагував на цей епізод по-іншому, як і Монзуль. На мою думку, Циганков забив чистий м’яч. Я взагалі не розумію, як ВАР працює в наших реаліях.У матчі з "Ворсклою" поставили "ліве" пенальті, тепер ось таке.

Напевно, треба просто вміти визнавати свої помилки. Помиляються тренери, гравці, ВАР теж не ідеальний, так буває у футболі", — заявив Луческу в ефірі програми "УПЛ Online".

Як раніше повідомляв "Телеграф", у п’ятницю донецький "Шахтар" здобув розгромну перемогу над "Львовом".

Теги:
#Мірча Луческу #УПЛ #Катерина Монзуль #ФК Динамо (Київ)
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