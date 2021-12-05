Укр

Обидчик Ломаченко Лопес едва не умер в ринге

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Теофимо Лопес Новость обновлена 05 декабря 2021, 15:08
Теофимо Лопес

Чемпионский бой мог завершиться трагедией.

Американец Теофимо Лопес, который в конце ноября потерял титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,235 кг) в бою против австралийца Джорджа Камбососа, мог умереть во время поединка.

Об этом рассказала врач-отоларинголог Линда Даль в комментарии для ESPN.

По словам врача, которая работала на шоу Лопес — Камбосос от атлетической комиссии штата Нью-Йорк, американский боксер очень тяжело дышал. Как оказалось позднее, воздух скопился внутри Теофимо там, где его не должно было быть. Доктор заявила, что случайное попадание во время боя могло привести к коллапсу легкого. 

"Ему повезло, что он не умер. Воздух был в его грудной клетке, сердце и шее – местах, где его не должно быть. Если бы он получил удар в шею или грудь определенным образом в определенное место, у него мог возникнуть коллапс легкого. Он бы мгновенно упал и не смог дышать, и ему понадобилась бы трубка для грудной клетки", – заявила Даль.

Напомним, бой Лопес — Камбосос продлился все отведенные 12 раундов, по итогам которых судьи раздельным решением отдали победу австралийцу, — 115-111, 112-114 и 115-112.

Лучшие моменты боя:

Добавим, поражение американца может привести к бою украинцев Василия Ломаченко и Дениса Беринчика.

Теги:
#Бокс #Василий Ломаченко #Теофимо Лопес #Джордж Камбосос
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