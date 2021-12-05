Кривдник Ломаченка Лопес ледь не помер під час бою

Чемпіонський бій міг завершитись трагедією.

Американець Теофімо Лопес, який наприкінці листопада втратив титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі (до 61,235 кг) у бою проти австралійця Джорджа Камбососа, міг померти під час поєдинку.

Про це розповіла лікар-отоларинголог Лінда Даль у коментарі для ESPN.

За словами лікаря, яка працювала на шоу Лопес — Камбосос від атлетичної комісії штату Нью-Йорк, американський боксер дуже важко дихав. Як виявилося пізніше, повітря накопичилося всередині Теофімо там, де його не мало бути. Лікар заявила, що випадковий удар під час бою міг призвести до колапсу легені.

"Йому пощастило, що він не помер. Повітря було в його грудній клітці, серці та шиї – місцях, де його не повинно бути. Якби він отримав удар у шию або груди певним чином у певне місце, у нього міг виникнути колапс легені. Він би миттєво впав і не зміг дихати, і йому знадобилася б трубка для грудної клітки", – заявила Даль.

Нагадаємо, бій Лопес — Камбосос тривав усі відведені 12 раундів, за підсумками яких судді роздільним рішенням віддали перемогу австралійцю, — 115-111, 112-114 та 115-112.

Найкращі моменти бою:

Додамо, поразка американця може призвести до бою українців Василя Ломаченка та Дениса Берінчика.