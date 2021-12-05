Укр

В чемпионате Украины баскетболист сделал неожиданное предложение девушке (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Бернард Томпсон сделал предложение руки и сердца Новость обновлена 05 декабря 2021, 15:49
Бернард Томпсон сделал предложение руки и сердца

Драма присутствовала не только на игре.

Американский баскетболист Бернард Томпсон, представляющий "Киев-Баскет", сделал предложение руки и сердца своей девушке Бетани Кинг сразу же после игры чемпионата Украины.

Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба в Instargam

После столично дерби с "Будивельником", которое завершилось победой для "Киев-Баскета" (91:84), Бернард неожиданно подошел к Бетани, встал на колено и предложил девушке руку и сердце. Кинг была ошарашена, но сразу же сказала любимому: "Да!".

Трогательный момент попал на видео:

"Победа была не только на паркете, но и сразу после игры. Томпсон сделал предложение своей девушке Бетани, и она сказала "да". Поздравляем эту невероятно красивую пару и очень рады, что такие моменты происходят в нашей большой желто-черной семье", — гласит сообщение БК "Киев-Баскет".

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