В чемпионате Украины баскетболист сделал неожиданное предложение девушке (видео)
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Драма присутствовала не только на игре.
Американский баскетболист Бернард Томпсон, представляющий "Киев-Баскет", сделал предложение руки и сердца своей девушке Бетани Кинг сразу же после игры чемпионата Украины.
Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба в Instargam.
После столично дерби с "Будивельником", которое завершилось победой для "Киев-Баскета" (91:84), Бернард неожиданно подошел к Бетани, встал на колено и предложил девушке руку и сердце. Кинг была ошарашена, но сразу же сказала любимому: "Да!".
Трогательный момент попал на видео:
"Победа была не только на паркете, но и сразу после игры. Томпсон сделал предложение своей девушке Бетани, и она сказала "да". Поздравляем эту невероятно красивую пару и очень рады, что такие моменты происходят в нашей большой желто-черной семье", — гласит сообщение БК "Киев-Баскет".
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