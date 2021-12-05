У чемпіонаті України баскетболіст зробив несподівану пропозицію дівчині (відео)

Драма була присутня не тільки на грі.

Американський баскетболіст Бернард Томпсон, який представляє "Київ-Баскет", зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині Бетані Кінг одразу ж після гри чемпіонату України.

Про це повідомляє прес-служба українського клубу в Instargam.

Після столичного дербі з "Будівельником", яке завершилося перемогою для "Київ-Баскету" (91:84), Бернард несподівано підійшов до Бетані, став на коліно та запропонував дівчині руку та серце. Кінг була приголомшена, але відразу ж сказала коханому: "Так!".

Зворушливий момент потрапив на відео:

"Перемога була не тільки на паркеті, а й одразу після гри. Томпсон зробив пропозицію своїй дівчині Бетані, і вона сказала "так". Вітаємо цю неймовірно гарну пару і дуже раді, що такі моменти відбуваються у нашій великій жовто-чорній родині", — написала пресслужба БК "Київ-Баскет".

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