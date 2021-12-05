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У чемпіонаті України баскетболіст зробив несподівану пропозицію дівчині (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Бернард Томпсон зробив пропозицію руки та серця Новина оновлена 05 грудня 2021, 15:49
Бернард Томпсон зробив пропозицію руки та серця

Драма була присутня не тільки на грі.

Американський баскетболіст Бернард Томпсон, який представляє "Київ-Баскет", зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині Бетані Кінг одразу ж після гри чемпіонату України.

Про це повідомляє прес-служба українського клубу в Instargam.

Після столичного дербі з "Будівельником", яке завершилося перемогою для "Київ-Баскету" (91:84), Бернард несподівано підійшов до Бетані, став на коліно та запропонував дівчині руку та серце. Кінг була приголомшена, але відразу ж сказала коханому: "Так!".

Зворушливий момент потрапив на відео:

"Перемога була не тільки на паркеті, а й одразу після гри. Томпсон зробив пропозицію своїй дівчині Бетані, і вона сказала "так". Вітаємо цю неймовірно гарну пару і дуже раді, що такі моменти відбуваються у нашій великій жовто-чорній родині", — написала пресслужба БК "Київ-Баскет".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Леброну Джеймсу ледь не дісталося від розлюченого суперника, якого зупиняла дюжина співробітників.

Нагадаємо, після перемоги Ліонеля Мессі у боротьбі за "Золотий м’яч-2021" ФІБА показала неймовірний удар баскетболіста.

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#Баскетбол #БК Київ-Баскет
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