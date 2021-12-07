Луческу не сможет рассчитывать на всех сильнейших в матче против "Бенфики"

В Португалию не улетели Томаш Кендзера и Владислав Супряга.

"Динамо", которому в среду проводить матч 6-го тура Лиги чемпионов против "Бенфики", отправилось на выезд в Лиссабон.

Официальный сайт «Динамо» сообщает, что в столицу Португалии полетели 23 футболиста. Среди них нет защитника Томаша Кендзеры и нападающего Владислава Супряги. По данным портала Meta-ratings, у польского футболиста диагностирован коронавирус, из-за чего он пропустит эту встречу, а также календарный матч УПЛ против "Зари", который состоится на выходных. Почему в окончательный список не попал Супряга, на данный момент неизвестно.

Вратари: Бойко, Бущан.

Защитники: Забарный, Караваев, Миколенко, Сирота, Тымчик, Шабанов.

Полузащитники: Андриевский, Антюх, Буяльский, Витиньо, де Пена, Вербич, Леднев, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Шепелев.

Нападающие: Гармаш, Кулач, Рамирес, Шкурин.

После пяти туров "Динамо" с одним очком занимает последнее место в группе и лишилось шансов на продолжение борьбы в еврокубках. Португальцы, в случае победы, имеют шансы обойти "Барселону" и занять второе место, что позволит продолжить борьбу в плей-офф Лиги чемпионов.

Как ранее сообщал "Телеграф", в первом круге "Бенфика" не сумела обыграть "Динамо" в Киеве (0:0).