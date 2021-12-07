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Луческу не зможе розраховувати на всіх найсильніших у матчі проти "Бенфіки"

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Мірча Луческу Новина оновлена 07 грудня 2021, 08:36
Мірча Луческу

До Португалії не полетіли Томаш Кендзьора та Владислав Супряга.

"Динамо", якому в середу проводитиме матч 6-го туру Ліги чемпіонів проти "Бенфіки", вирушило на виїзд до Лісабона.

Офіційний сайт «Динамо» повідомляє, що в столицю Португалії полетіли 23 футболісти. Серед них немає захисника Томаша Кендзьори та нападника Владислава Супряги. За даними порталу Meta-ratings, у польського футболіста діагностовано коронавірус, через що він пропустить цю зустріч, а також календарний матч УПЛ проти "Зорі", який відбудеться на вихідних. Чому в остаточний список не потрапив Супряга, наразі невідомо.

Воротарі: Бойко, Бущан.

Захисники: Забарний, Караваєв, Миколенко, Сирота, Тимчик, Шабанов.

Півзахисники: Андрієвський, Антюх, Буяльський, Вітіньо, де Пена, Вербич, Леднєв, Сидорчук, Циганков, Шапаренко, Шепелєв.

Нападники: Гармаш, Кулач, Рамірес, Шкурін.

Після п’яти турів "Динамо" з одним очком посідає останнє місце у групі та втратило шанси на продовження боротьби в єврокубках. Португальці, у разі перемоги, мають шанси обійти "Барселону" та посісти друге місце, що дозволить продовжити боротьбу у плей-оф Ліги чемпіонів.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у першому колі "Бенфіка" не зуміла обіграти "Динамо" у Києві (0:0).

Теги:
#Мірча Луческу #Ліга чемпіонів #ФК Бенфіка #ФК Динамо (Київ)
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