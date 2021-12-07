Вячеслав Сенченко: Для меня Деревянченко в бою с Адамесом не проиграл

Экс-чемпион мира не увидел поражение украинца в бою.

Бывший чемпион мира WBA в полусреднем весе, а ныне успешный тренер Вячеслав Сенченко эксклюзивно для нашего сайта поделился мнением о поражении украинского средневеса Сергея Деревянченко (13-4, 10 КО) от доминиканца Карлоса Адамеса (21-1, 16 КО) на вечере бокса в Лос-Анджелесе.

"Классный, равный бой. Мне тяжело судить, ведь я субъективен. Для меня Деревянченко в этом бою не проиграл, но я не судья, я не считаю очки. Визуально – очень ровный бой. Нужно считать точные удары и попадания. Я не скажу по визуальному впечатлению, кто конкретно выиграл – можно было отдать и Деревянченко победу.

Бой получился зрелищный, яркий. Серега провел поединок в своем стиле. Да, где-то немного лишнего пропускал, но это бокс, по-другому никак. Сказать, что он его чисто проиграл – я не скажу, это не так.

Я думаю, что это поражение его не сильно откинет от топов, ведь он – один из них. Бои с Джейкобсом, Чарло, Головкиным были ровными, яркими. Здесь были такие самые бои. Сергей среди пяти-шести лучших боксеров этого веса. Я уверен, что он и после этого поединка интересен и телевидению, и промоутерам. Возможно, кто-то из чемпионов его в будущем и выберет для свободной защиты. Я думаю, ТВ такой бой будет всегда интересен", — рассказал Сенченко.

Добавим, что судьи отдали победу сопернику украинца решением большинства. Итоговый счет — 95-95, 93-97 и 94-96.

Поединок Деревянченко состоялся в андеркарде шоу Дэвис – Крус, которые сражались за титул WBA в легком весе.