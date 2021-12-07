В’ячеслав Сенченко: Для мене Дерев’янченко у бою з Адамесом не програв

Ексчемпіон світу не побачив поразки українця в останньому бою.

Колишній чемпіон світу WBA у напівсередній вазі, а нині успішний тренер В’ячеслав Сенченко ексклюзивно для нашого сайту поділився думками про поразку українського середньоваговика Сергія Деревʼянченка (13-4, 10 КО) від домініканця Карлоса Адамеса (21-1, 16 КО) на вечорі боксу Лос-Анджелесі.

"Класний, рівний бій. Мені важко судити, адже я суб’єктивний. Для мене Деревʼянченко в цьому бою не програв, але я не суддя, я не рахую очки. Візуально – дуже рівний бій. Потрібно рахувати точні удари та влучення. Я не скажу по візуальному враженню, хто конкретно виграв – можна було віддати й Дерев’янченку перемогу.

Бій вийшов видовищним, яскравим. Серьога провів поєдинок у своєму стилі. Так, десь трохи зайвого пропускав, але це бокс, інакше ніяк. Сказати, що він його чисто програв – я не скажу, це не так.

Я думаю, що ця поразка його не сильно відкине від топів, адже він – один із них. Бої з Джейкобсом, Чарло, Головкіним були рівними, яскравими. Тут були такі самі бої. Сергій серед п’яти-шести найкращих боксерів цієї ваги. Я впевнений, що він і після цього поєдинку цікавий і для телебачення, і для промоутерів. Можливо, хтось із чемпіонів його у майбутньому й обере для вільного захисту. Я думаю, ТБ такий бій буде завжди цікавим", — розповів Сенченко.

Додамо, що судді віддали перемогу супернику українця рішенням більшості. Підсумковий рахунок — 95-95, 93-97 і 94-96.

Поєдинок Деревʼянченко відбувся в андеркарді шоу Девіс – Крус, які боролися за титул WBA у легкій вазі.