Укр

Украинские фехтовальщицы выиграли Кубок мира, победив в финале Россию

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Юношеская сборная Украины по фехтованию на рапирах с тренерами Новость обновлена 07 декабря 2021, 13:18
Юношеская сборная Украины по фехтованию на рапирах с тренерами

Наши спортсменки ударно выступили в Румынии.

В минувший уик-энд в румынской Тимишоаре и польском Лешно были разыграны медали в рамках юниорского Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин и женщин. Украинские фехтовальщицы выиграли соревнования.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования Украины в Facebook.

Украинские фехтовальщицы на рапирах Алина Полозюк, Екатерина Буденко, Ольга Сопит и Кристина Петрова завоевали победу в Тимишоаре. В финале соревнований "Желто-синие" одолели сборную России со счетом 40:34. Добавим, что Алина перед командным "золотом" успела взять "серебро" и в индивидуальных соревнованиях.

Мужчины в Польше не сумели выиграть награды ни в индивидуальном первенстве, ни в командном.

Результаты соревнований по фехтованию на рапирах в румынской Тимишоаре и польском Лешно:

Результаты соревнований по фехтованию на рапирах в румынской Тимишоаре и польском Лешно
Результаты соревнований по фехтованию на рапирах в румынской Тимишоаре и польском Лешно

Ранее "Телеграф" сообщал о победе украинского прыгуна в воду Алексея Середы, который завоевал золотую медаль на юниорском чемпионате мира в Киеве. "Золото" на домашнем ЧМ покорилось также 16-летней Ксении Байло и 18-летнему Даниилу Коновалову.

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#Фехтование #Рапира
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