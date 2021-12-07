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Українські фехтувальники виграли Кубок світу, перемігши у фіналі Росію

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Юнацька збірна України з фехтування на рапірах з тренерами Новина оновлена 07 грудня 2021, 13:18
Юнацька збірна України з фехтування на рапірах з тренерами

Наші спортсменки ударно виступили у Румунії.

Минулого вікенду в румунській Тімішоарі та польському Лешно були розіграні медалі в рамках юніорського Кубка світу з фехтування на рапірах серед чоловіків і жінок. Українські фехтувальниці виграли змагання.

Про це повідомляє пресслужба Федерації фехтування України у Facebook.

Українські фехтувальниці на рапірах Аліна Полозюк, Катерина Буденко, Ольга Сопіт та Крістіна Петрова здобули перемогу у Тімішоарі. У фіналі змагань "Жовто-сині" здолали збірну Росії з рахунком 40:34. Додамо, що Аліна перед командним "золотом" встигла взяти "срібло" ще й в індивідуальних змаганнях.

Чоловіки в Польщі не змогли виграти нагороди ні в індивідуальній першості, ні в командній.

Результати змагань з фехтування на рапірах у румунській Тімішоарі та польському Лешно:

Результати змагань з фехтування на рапірах у румунській Тімішоарі та польському Лешно
Результати змагань з фехтування на рапірах у румунській Тімішоарі та польському Лешно

Раніше "Телеграф" повідомляв про перемогу українського стрибуна у воду Олексія Середи, який завоював золоту медаль на юніорському чемпіонаті світу у Києві. "Золото" на домашньому ЧС підкорилося також 16-річній Ксенії Байло та 18-річному Данилу Коновалову.

Теги:
#Фехтування #Рапіра
Юнацька збірна України з фехтування на рапірах з тренерами
Спорт
Українські фехтувальники виграли Кубок світу, перемігши у фіналі Росію
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Юнацька збірна України з фехтування на рапірах з тренерами
Українські фехтувальники виграли Кубок світу, перемігши у фіналі Росію
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