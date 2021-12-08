Вернидуб раскритиковал свою команду после ничьей с "Шахтером"

Несмотря на все, молдавский клуб увез из Украины ничью.

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб после ничьей в матче 6-го тура Лиги чемпионов против "Шахтера" (1:1) рассказал о серьезном разговоре с подопечными во время перерыва.

"Так нельзя играть в футбол, как было на протяжении первого тайма. Это едва ли не худший отрезок в сезоне. Я не узнавал команду просто. Поэтому в перерыве пришлось серьезно поговорить с ребятами, по-мужски. Казалось, что некоторые игроки уже в отпуск ушли, почувствовали, что пора ехать на курорты. Второй тайм — совсем другая история, "Шериф" выглядел хорошо, я рад, что удалось зацепиться за ничью.

Семь очков в группе смерти для "Шерифа" — просто отличный результат. Мы заслужено заняли третье место и дальше выступим в плей-офф Лиги Европы. Что буду делать дальше? От добра добра не ищут. После последней игры с "Зимбру" 11 декабря выдохну, встречусь с руководством и будем думать, что нам делать дальше", — заявил Вернидуб в эфире телеканала MEGOGO.

"Шахтер" по итогам группового турнира занял последнее место с двумя очками и завершил еврокубковый сезон. У "Шерифа" семь баллов, а в плей-офф лиги чемпионов пробились "Интер" (10 очков) и "Реал" (15 очков).

Как ранее сообщал "Телеграф", Александр Зинченко во вторник отличился голевой передачей в матче Лиги чемпионов против "Лейпцига".