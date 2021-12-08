Рус

Вернидуб розкритикував свою команду після нічиєї з "Шахтарем"

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
75
ФК "Шериф" Новина оновлена 08 грудня 2021, 00:48
ФК "Шериф"

Незважаючи на все, молдавський клуб вивіз із України нічию.

Головний тренер "Шерифа" Юрій Вернидуб після нічиєї у матчі 6-го туру Ліги чемпіонів проти "Шахтаря" (1:1) розповів про серйозну розмову з підопічними під час перерви.

"Так не можна грати у футбол, як було протягом першого тайму. Це чи не найгірший відрізок у сезоні. Я не впізнавав команду просто. Тому в перерві довелося серйозно поговорити з хлопцями, по-чоловічому. Здавалося, деякі гравці вже у відпустку". пішли, відчули, що настав час їхати на курорти... Другий тайм — зовсім інша історія, "Шериф" виглядав добре, я радий, що вдалося зачепитися за нічию.

Сім очок у групі смерті для "Шерифа" — просто чудовий результат. Ми заслужено посіли третє місце і далі виступимо у плей-оф Ліги Європи. Що робитиму далі? Від добра добра не шукають. Після останньої гри із "Зімбру" 11 грудня видихну, зустрінуся з керівництвом і думатимемо, що нам робити далі", — заявив Вернидуб в ефірі телеканалу MEGOGO.

"Шахтар" за підсумками групового турніру посів останнє місце з двома очками та завершив єврокубковий сезон. У "Шерифа" сім балів, а у плей-оф Ліги чемпіонів пробилися "Інтер" (10 очок) та "Реал" (15 очок).

Як раніше повідомляв "Телеграф", Олександр Зінченко у вівторок відзначився гольовою передачею у матчі Ліги чемпіонів проти "Лейпцигу".

Теги:
#ФК Шахтар #Ліга чемпіонів #Юрій Вернидуб #ФК Шериф
Президенти спілкувалися тет-а-тет
Політика
Білий дім поступився? Чим закінчилася онлайн-зустріч Байдена та Путіна
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Президенти спілкувалися тет-а-тет
Білий дім поступився? Чим закінчилася онлайн-зустріч Байдена та Путіна
Дата публікації
Категорія
Переговори Путін-Байден тривали понад дві години
Не принесли сенсації: у Зеленського оцінили підсумки переговорів Байдена та Путіна
Дата публікації
Категорія
У ДТП з бусами часто гинуть понад десять пасажирів
Аварія під Черніговом – далеко не перша: найрезонансніші ДТП з маршрутками за останні роки (фото)
Дата публікації
Категорія
У Зайцевому вогонь вівся по домівках мирних жителів
Перед переговорами Байдена та Путіна бойовики посилили обстріли на Донбасі (фото та відео)
Дата публікації
Категорія
Президент підписав одразу три укази
Зеленський запровадив нові санкції: постраждають літаки Медведчука та "виборчі комісії" Криму