Вернидуб розкритикував свою команду після нічиєї з "Шахтарем"

Незважаючи на все, молдавський клуб вивіз із України нічию.

Головний тренер "Шерифа" Юрій Вернидуб після нічиєї у матчі 6-го туру Ліги чемпіонів проти "Шахтаря" (1:1) розповів про серйозну розмову з підопічними під час перерви.

"Так не можна грати у футбол, як було протягом першого тайму. Це чи не найгірший відрізок у сезоні. Я не впізнавав команду просто. Тому в перерві довелося серйозно поговорити з хлопцями, по-чоловічому. Здавалося, деякі гравці вже у відпустку". пішли, відчули, що настав час їхати на курорти... Другий тайм — зовсім інша історія, "Шериф" виглядав добре, я радий, що вдалося зачепитися за нічию.

Сім очок у групі смерті для "Шерифа" — просто чудовий результат. Ми заслужено посіли третє місце і далі виступимо у плей-оф Ліги Європи. Що робитиму далі? Від добра добра не шукають. Після останньої гри із "Зімбру" 11 грудня видихну, зустрінуся з керівництвом і думатимемо, що нам робити далі", — заявив Вернидуб в ефірі телеканалу MEGOGO.

"Шахтар" за підсумками групового турніру посів останнє місце з двома очками та завершив єврокубковий сезон. У "Шерифа" сім балів, а у плей-оф Ліги чемпіонів пробилися "Інтер" (10 очок) та "Реал" (15 очок).

Як раніше повідомляв "Телеграф", Олександр Зінченко у вівторок відзначився гольовою передачею у матчі Ліги чемпіонів проти "Лейпцигу".