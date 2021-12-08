Укр

В "Шахтере" рассказали, как на самом деле должен был закончиться матч против "Шерифа"

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
219
Михаил Мудрик в матче против "Шерифа" Новость обновлена 08 декабря 2021, 08:45
Михаил Мудрик в матче против "Шерифа"

У Де Дзерби свое мнение об итогах игры.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби после ничьей в матче 6-го тура Лиги чемпионов против "Шерифа" (1:1) рассказал, как, по его мнению, должна была закончиться игра.

"Шахтер" в данной встрече должен был побеждать со счетом 5:0. Мы создали, как минимум, столько моментов, чтобы дать похожий результат. Я уважаю мнение всех, если они считают по-другому, но свое уже озвучил.

В первом тайме мы доминировали на поле, потому что "Шериф" садился у своей штрафной очень низко. Да, было мало свободных зон, но сколько шансов ребята создали… Наша главная проблема, что мы не смогли закрыть матч и уверенно выиграть. Думаю, в зимнее трансферное окно стоит ждать от нашего клуба новых трансферов, команда должна усиливаться", — заявил Де Дзерби в интервью ютуб-каналу «Шахтера».

"Шахтер" по итогам группового турнира занял последнее место с двумя очками и завершил еврокубковый сезон. У "Шерифа" семь баллов, а в плей-офф Лиги чемпионов пробились "Интер" (10 очков) и "Реал" (15 очков).

Как ранее сообщал "Телеграф", после игры Роберто Де Дзерби набросился на журналистов, потому что ему не понравились вопросы.

Теги:
#ФК Шахтер #Лига Чемпионов #ФК Шериф #Роберто Де Дзерби
Коронавирусная больница в Харькове
Украина
Количество госпитализаций увеличилось более чем вдвое: статистика коронавируса на 8 декабря
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коронавирусная больница в Харькове
Количество госпитализаций увеличилось более чем вдвое: статистика коронавируса на 8 декабря
Дата публикации
Категория
Дмитрий Каднай
Дмитрий Каднай: "Сексуальная энергия – самая важная для артиста"
Дата публикации
Категория
Впервые Омикрон выявили в ноябре 2021
Вакцинация все еще эффективна, но есть нюанс: в ВОЗ рассказали про Омикрон
Дата публикации
Категория
Беда украинской недвижимости - цена на нее заоблачные, но другой нет
Недвижимость в Украине: слишком дорогая, чтобы покупать, но и дешеветь не будет
Дата публикации
Категория
Экономика России может значительно пострадать при объявлении войны
Полная изоляция России: Байден озвучил Путину цену нападения на Украину