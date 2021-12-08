У "Шахтарі" розповіли, як насправді мав закінчитися матч проти "Шерифа"

Де Дзербі має свою думку про підсумки гри.

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі після нічиєї у матчі 6-го туру Ліги чемпіонів проти "Шерифа" (1:1) розповів, як, на його думку, мала закінчитися гра.

"Шахтар" у цій зустрічі мав перемагати з рахунком 5:0. Ми створили щонайменше стільки моментів, щоб дати схожий результат. Я поважаю думку всіх, якщо вони вважають інакше, але свою вже озвучив.

У першому таймі ми домінували на полі, бо "Шериф" сідав біля свого штрафного майданчика дуже низько. Так, було мало вільних зон, але скільки шансів хлопці створили… Наша головна проблема, що ми не змогли закрити матч та впевнено виграти. Думаю, у зимове трансферне вікно варто чекати від нашого клубу нових трансферів, команда має посилюватися", — заявив Де Дзербі в інтерв’ю ютуб-каналу "Шахтаря".

"Шахтар" за підсумками групового турніру посів останнє місце з двома очками та завершив єврокубковий сезон. У "Шерифа" сім балів, а у плей-офф Ліги чемпіонів пробилися "Інтер" (10 очок) та "Реал" (15 очок).

Як раніше повідомляв Телеграф, після гри Роберто Де Дзербі накинувся на журналістів, тому що йому не сподобалися питання.