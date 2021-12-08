"Собрал сумку - и н***й домой": бессмертные цитаты Игоря Гамулы (видео, 18+)

Памяти великого тренера посвящается.

Утро среды омрачила новость о скоропостижной смерти известного украинского футболиста и тренера Игоря Гамулы. Для многих Игорь Васильевич навсегда останется символом яркого слога о футболе и вещах, которые происходят вокруг любимого всеми нами вида спорта.

"Телеграф" в одном тексте собрал самые яркие цитаты ушедшего в иной мир специалиста.

С футбольных лет у Гамулы сложились хорошие отношения со звездным форвардом киевского "Динамо" Александром Заваровым, и их появление в одной компании всегда было поводом для шуток о росте футболистов.

"Конечно, я выше Заварова. Пусть я и лысый, а Саша до сих пор кудрявый. Но у Заварова рост 171 сантиметр, а у меня — 171 с половиной", — считал Игорь Васильевич.

Как у большинства спортсменов советской эпохи, у Гамулы было особое отношение к алкоголю.

"Если пить — так чтобы было красиво, дня два-три. А сейчас этого позволить не могу: работа пострадает, а если будет страдать работа — зачем пить? Пивко в холодильнике всегда стоит, но употребляю его максимум бутылочку и если есть возможность", — отмечал тренер.

Не всегда Гамуле нравилось и то, что происходит на футбольном поле. Однажды он ярко отреагировал на неудачную замену.

"Выпустил второго нападающего, думал, он нам чем-то поможет. А он может помочь только умереть. Теперь не знаю, что с ним делать. А что с ним делать? Собрал сумку и н***й домой!", — оценивал игру своего футболиста специалист.

У футбольных тренеров также свое отношение к результатам жеребьевки. Во время работы в "Закарпатье" жребий не всегда был склонен к его команде.

"Все нормальные тащат Полтаву какую-то, «Еднисть», «Меднисть», а мы — «Днепр»!!! Мало нам Харькова, Полтавы, Донецка — так «Днепр» еще", — жаловался тогда Гамула.

А главное, что у тренера всегда было отлично отлично с чувством юмора.

"Раньше я был молодой и красивый, а теперь только красивый", — говорил Гамула о себе.

Больше ярких цитат вы можете посмотреть на видео ниже.

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Ранее "Телеграф" публиковал сведения агента о возможной причине смерти специалиста.