"Зібрав сумку — і н***й додому": безсмертні цитати Ігоря Гамули (відео, 18+)

Пам’яті великого тренера присвячується.

Ранок середи затьмарила новина про раптову смерть відомого українського футболіста та тренера Ігоря Гамули. Для багатьох Ігор Васильович назавжди залишиться символом яскравих фраз про футбол і речі, що відбуваються навколо улюбленого виду спорту.

"Телеграф" в одному тексті зібрав найяскравіші цитати фахівця, що пішов в інший світ.

З футбольних років у Гамули склалися добрі стосунки із зірковим форвардом київського "Динамо" Олександром Заваровим, і їхня поява в одній компанії завжди була приводом для жартів про ріст футболістів.

"Звичайно, я вищий за Заварова. Нехай я і лисий, а Саша досі кучерявий. Але у Заварова зріст 171 сантиметр, а в мене — 171 з половиною", — вважав Ігор Васильович.

Як більшість спортсменів радянської епохи, у Гамули було особливе ставлення до алкоголю.

"Якщо пити — так щоб було красиво, дня два-три. А зараз цього дозволити не можу: робота постраждає, а якщо страждатиме робота — навіщо пити? Пивко в холодильнику завжди стоїть, але вживаю його максимум пляшечку і якщо є можливість", — зазначав тренер.

Не завжди Гамулі подобалося те, що відбувається на футбольному полі. Якось він яскраво відреагував на невдалу заміну.

"Випустив другого нападника, думав, він нам чимось допоможе. А він може допомогти тільки померти. Тепер не знаю, що з ним робити. А що з ним робити? Зібрав сумку і н***й додому!", — оцінював гру свого футболіста фахівець.

У футбольних тренерів також своє ставлення до результатів жеребкування. Під час роботи в "Закарпатті" жереб не завжди був схильний до його команди.

"Всі нормальні тягнуть Полтаву якусь, "Єдність", "Медність", а ми — "Дніпро"! Мало нам Харкова, Полтави, Донецька — так "Дніпро" ще", — скаржився тоді Гамула.

А головне, що у тренера завжди було відмінно з почуттям гумору.

"Раніше я був молодий і гарний, а тепер тільки гарний", — говорив Гамула про себе.

Більше яскравих цитат ви можете переглянути на відео нижче.

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Раніше "Телеграф" публікував відомості агента про можливу причину смерті фахівця.