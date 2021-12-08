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"Зібрав сумку — і н***й додому": безсмертні цитати Ігоря Гамули (відео, 18+)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Ігор Гамула Новина оновлена 08 грудня 2021, 12:19
Ігор Гамула

Пам’яті великого тренера присвячується.

Ранок середи затьмарила новина про раптову смерть відомого українського футболіста та тренера Ігоря Гамули. Для багатьох Ігор Васильович назавжди залишиться символом яскравих фраз про футбол і речі, що відбуваються навколо улюбленого виду спорту.

"Телеграф" в одному тексті зібрав найяскравіші цитати фахівця, що пішов в інший світ.

З футбольних років у Гамули склалися добрі стосунки із зірковим форвардом київського "Динамо" Олександром Заваровим, і їхня поява в одній компанії завжди була приводом для жартів про ріст футболістів.

"Звичайно, я вищий за Заварова. Нехай я і лисий, а Саша досі кучерявий. Але у Заварова зріст 171 сантиметр, а в мене — 171 з половиною", — вважав Ігор Васильович.

Як більшість спортсменів радянської епохи, у Гамули було особливе ставлення до алкоголю.

"Якщо пити — так щоб було красиво, дня два-три. А зараз цього дозволити не можу: робота постраждає, а якщо страждатиме робота — навіщо пити? Пивко в холодильнику завжди стоїть, але вживаю його максимум пляшечку і якщо є можливість", — зазначав тренер.

Не завжди Гамулі подобалося те, що відбувається на футбольному полі. Якось він яскраво відреагував на невдалу заміну.

"Випустив другого нападника, думав, він нам чимось допоможе. А він може допомогти тільки померти. Тепер не знаю, що з ним робити. А що з ним робити? Зібрав сумку і н***й додому!", — оцінював гру свого футболіста фахівець.

У футбольних тренерів також своє ставлення до результатів жеребкування. Під час роботи в "Закарпатті" жереб не завжди був схильний до його команди.

"Всі нормальні тягнуть Полтаву якусь, "Єдність", "Медність", а ми — "Дніпро"! Мало нам Харкова, Полтави, Донецька — так "Дніпро" ще", — скаржився тоді Гамула.

А головне, що у тренера завжди було відмінно з почуттям гумору.

"Раніше я був молодий і гарний, а тепер тільки гарний", — говорив Гамула про себе.

Більше яскравих цитат ви можете переглянути на відео нижче.

Увага, у відео присутня ненормативна лексика (18+)

Раніше "Телеграф" публікував відомості агента про можливу причину смерті фахівця.

Теги:
#Футбол #Помер #Ігор Гамула #ФК Закарпаття
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