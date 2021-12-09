Укр

Главный тренер "Бенфики" оценил роль Яремчука в команде (видео)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Роман Яремчук после матча с "Динамо" Новость обновлена 09 декабря 2021, 08:41
Роман Яремчук после матча с "Динамо"

В среду Роман провел лучший матч в Португалии, считает специалист.

Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш оценил игру Романа Яремчука в матче 6-го тура группового турнира против киевского "Динамо" (2:0). Украинский форвард забил первый мяч в ворота соперника.

"Яремчук имеет очень хорошие характеристики, чтобы стать качественным футболистом. Но сейчас я не могу сказать, что Роман имеет ключевое влияние на игру команды. Матч против "Динамо" был лучшим на португальском этапе карьеры. Кроме гола, Яремчук создавал много пространства партнерам, был всегда опасен.

Почему его заменили? Сказалась усталость. У Романа были небольшие проблемы на неделе, связанные с мышечным повреждением. Я понимал, что две игры кряду он не сыграет, так что пришлось расставлять приоритеты. По моему мнению, он будет хорошим помощником для "Бенфики" в нынешнем сезоне", — цитирует Жезуша официальный сайт турнира.

"Бенфика" благодаря этой победе поднялась на второе место в группе и пробилась в плей-офф Лиги чемпионов. Киевляне, в свою очередь, стали последними.

Как ранее сообщал "Телеграф", Яремчук после гола в ворота киевлян обратился к родному клубу.

Теги:
#ФК Динамо (Киев) #Лига Чемпионов #ФК Бенфика #Роман Яремчук #Жорже Жезуш
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