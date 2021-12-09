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Головний тренер "Бенфіки" оцінив роль Яремчука у команді (відео)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Роман Яремчук після матчу з "Динамо" Новина оновлена 09 грудня 2021, 08:41
Роман Яремчук після матчу з "Динамо"

У середу Роман провів найкращий матч у Португалії, вважає фахівець.

Головний тренер "Бенфіки" Жорже Жезуш оцінив гру Романа Яремчука у матчі 6-го туру групового турніру проти київського "Динамо" (2:0). Український форвард забив перший м’яч у ворота суперника.

"Яремчук має дуже хороші характеристики, щоб стати якісним футболістом. Але зараз я не можу сказати, що Роман має ключовий вплив на гру команди. Матч проти "Динамо" був найкращим на португальському етапі кар’єри. Окрім гола, Яремчук створював багато простору партнерам, був завжди небезпечний.

Чому його замінили? Далася взнаки втома. Роман мав невеликі проблеми на тижні, пов’язані з м’язовим пошкодженням. Я розумів, що дві гри поспіль він не зіграє, тож довелося розставляти пріоритети. На мою думку, він буде хорошим помічником для "Бенфіки" цього сезону", — цитує Жезуша офіційний сайт турніру.

"Бенфіка" завдяки цій перемозі піднялася на друге місце у групі та пробилася до плей-оф Ліги чемпіонів. Кияни ж стали останніми.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Яремчук після гола у ворота киян звернувся до рідного клубу.

Теги:
#ФК Динамо (Київ) #Ліга чемпіонів #ФК Бенфіка #Роман Яремчук #Жорже Жезуш
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