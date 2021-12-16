Укр

Экс-форвард сборной Украины объяснил, почему выбрал "Шахтер" вместо "Динамо" (видео)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Марко Девич Новость обновлена 16 декабря 2021, 13:09
Марко Девич

Девич рассказал о дружбе между клубами.

Бывший нападающий сборной Украины Марко Девич рассказал, почему принял решение уйти из "Металлиста" в донецкий "Шахтер", а не в киевское "Динамо".

"Почему так решил? Мне кажется, близость отношений между клубами помогла. "Металлист" всегда был ближе к "Шахтеру", а вот "Днепр" — с "Динамо". Так что и никого не удивляет, что игроки ходили туда-сюда. Мне сложно представить, что было бы, если бы я оказался в "Динамо".

Еще одной мотивацией была возможность сыграть в Лиге чемпионов. С "Металлистом" это не удалось, а дончане сразу находились на групповом турнире, поэтому и ушел", — заявил Девич в интервью Football Hub.

Марко Девич перешел в "Шахтер" в 2012 году, но уже через сезон вернулся в "Металлист", не сумев закрепиться в донецком клубе.

Девич — сербский футболист, который выступал за сборную Украины. Самым запоминающимся матчем с его участием стала игра группового турнира домашнего Евро-2012 против сборной Англии. В той встрече Девич перебросил голкипера, но Джон Терри выбил мяч из пустых ворот. На данный момент споры продолжаются, был ли там гол на самом деле.

Как ранее сообщал "Телеграф", "Динамо" уже нашло замену Виталию Миколенко, который покинет клуб.

Теги:
#ФК Шахтер #ФК Металлист #Марко Девич #ФК Динамо (Киев)
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