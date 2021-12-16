Ексфорвард збірної України пояснив, чому вибрав "Шахтар" замість "Динамо" (відео)

Девіч розповів про дружбу між клубами.

Колишній нападник збірної України Марко Девіч розповів, чому вирішив піти з "Металіста" в донецький "Шахтар", а не в київське "Динамо".

"Чому так вирішив? Мені здається, близькість стосунків між клубами допомогла. "Металіст" завжди був ближче до "Шахтаря", а ось "Дніпро" — з "Динамо". Тож і нікого не дивує, що гравці ходили туди-сюди. Мені складно уявити, що було б, якби я опинився у "Динамо".

Ще однією мотивацією була можливість зіграти у Лізі чемпіонів. З "Металістом" це не вдалося, а донеччани одразу перебували на груповому турнірі, тому й пішов", — заявив Девіч в інтерв’ю Football Hub.

Марко Девіч перейшов у "Шахтар" у 2012 році, але вже через сезон повернувся до "Металіста", не зумівши закріпитися в донецькому клубі.

Девіч – сербський футболіст, який виступав за збірну України. Найпамʼятнішим матчем за його участю стала гра групового турніру домашнього Євро-2012 проти збірної Англії. У тій зустрічі Девіч перекинув голкіпера, але Джон Террі вибив м’яч із порожніх воріт. На даний момент суперечки продовжуються, чи був там гол насправді. Сама гра завершилась поразкою українців 0:1.

Як раніше повідомляв "Телеграф", "Динамо" вже знайшло заміну Віталію Миколенку, який покине клуб.