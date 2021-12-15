Жеребкування групового турніру Ліги націй: де дивитися і о котрій початок

16 грудня Україна дізнається своїх суперників.

У четвер у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування групового турніру Ліги націй з футболу. Початок церемонії заплановано на 19.00 за київським часом.

У прямому ефірі трансляцію заходу можна переглянути на "Футбол 1", повідомляє фейсбук-сторінка телеканалу.

Збірна України зараз перебуває в дивізіоні В (другому за силою). Враховуючи, що команда Олександра Петракова за підсумками минулого розіграшу вилетіла з дивізіону А, вона потрапила в перший кошик для жеребкування. Таким чином, українці у групі точно не зіграють проти Швеції, Боснії та Герцоговини та Ісландії.

Методом жеребу склад групи складуть по одному представнику з кошика 1, 2, 3 та 4. Відповідно до регламенту УЄФА, на цій стадії збірна України не зможе зустрітись проти Росії.

Кошик 2: Росія, Фінляндія, Шотландія та Норвегія.

Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія та Ірландія.

Кошик 4: Словенія, Чорногорія, Албанія та Вірменія.

У дивізіоні А (найсильнішому з усіх) кошики виглядають так:

Кошик 1: Франція, Іспанія, Італія, Бельгія.

Кошик 2: Португалія, Нідерланди, Данія, Німеччина.

Кошик 3: Англія, Польща, Швейцарія, Хорватія.

Кошик 4: Уельс, Австрія, Чехія, Угорщина.

Процедура жеребкування розпочнеться з найслабших дивізіонів D та C. Ознайомитись з усіма складами кошиків можна на офіційному сайті турніру.

Як раніше повідомляв "Телеграф", чинним переможцем турніру є збірна Франції, яка у фіналі обіграла Іспанію (2:1).