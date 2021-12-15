Жеребьевка группового турнира Лиги наций: где смотреть и во сколько начало

16 декабря Украина узнает своих соперников.

В четверг в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка группового турнира Лиги наций по футболу. Начало церемонии запланировано на 19.00 по киевскому времени.

В прямом эфире трансляцию мероприятия можно посмотреть на "Футбол 1", сообщает фейсбук-страница телеканала.

Сборная Украины на данный момент находится в дивизионе В (второму по силе). Учитывая, что команда Александра Петракова по итогам прошлого розыгрыша вылетела из дивизиона А, то она она попала в первую корзину для жеребьевки. Таким образом, украинцы в группе точно не сыграют против Швеции, Боснии и Герцоговины и Исландии.

Методом жребия состав группы составят по одному представителю из корзины 2, 3 и 4. Согласно регламенту УЕФА, на этой стадии сборная Украины не сможет встретиться против России.

Корзина 2: Россия, Финляндия, Шотландия и Норвегия.

Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия и Ирландия.

Корзина 4: Словения, Черногория, Албания и Армения.

В дивизионе А (сильнейшем из всех) корзины выглядят следующим образом:

Корзина 1: Франция, Испания, Италия, Бельгия.

Корзина 2: Португалия, Нидерланды, Дания, Германия.

Корзина 3: Англия, Польша, Швейцария, Хорватия.

Корзина 4: Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия.

Процедура жеребьевки начнется с самых слабых дивизионов D и C. Ознакомиться со всеми составами корзин можно на официальном сайте турнира.

Как ранее сообщал "Телеграф", действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финале обыграла Испанию (2:1).