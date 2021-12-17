Укр

В Шотландии дерзко отреагировали на жеребьевку Лиги наций и матчи против Украины

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Стив Кларк Новость обновлена 17 декабря 2021, 09:23
Стив Кларк

Шотландцы ждут трех побед против Украины

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк отреагировал на результаты жеребьевки третьего розыгрыша Лиги наций. Напомним, шотландцам в соперники по дивизиону В достались украинцы, ирландцы и армяне.

"Мы прекрасно помним, что с украинцами нам до Лиги наций предстоит встретиться в плей-офф отбора на чемпионат мира. Логично, что до игр летом в Лиге наций мы уже хорошо изучим украинскую команду. Есть надежда, что мы сможем их трижды обыграть подряд и решить свои задачи", — цитирует Кларка официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Групповой турнир Лиги наций стартует в июне следующего года. В то же время в марте сборная Украины проведет игры плей-офф отбора на чемпионат мира. Сначала соперником станет та же Шотландия, а в случае удачного исхода команда Александра Петракова встретится против победителя пары Уэльс — Чехия.

Как ранее сообщал "Телеграф", главный тренер сборной Украины уже определился с молодыми футболистами, которые будут вызваны на "стыки" против национальной команды Шотландии.

Теги:
#Сборная Украины #Сборная Шотландии #Лига Наций
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