У Шотландії зухвало відреагували на жеребкування Ліги націй та матчі проти України

Шотландці чекають на три перемоги проти України.

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк відреагував на результати жеребкування третього розіграшу Ліги націй. Нагадаємо, шотландцям у суперники в дивізіоні В дісталися українці, ірландці та вірмени.

"Ми чудово пам’ятаємо, що з українцями нам до Ліги націй доведеться зустрітися у плей-оф відбору на чемпіонат світу. Логічно, що до ігор влітку в Лізі націй ми вже добре вивчимо українську команду. Є надія, що ми зможемо їх тричі обіграти поспіль і вирішити свої завдання", — цитує Кларка офіційний сайт Української асоціації футболу.

Груповий турнір Ліги націй стартує у червні наступного року. Водночас у березні збірна України проведе ігри плей-оф відбору на чемпіонат світу. Спочатку суперником стане та сама Шотландія, а у разі вдалого результату команда Олександра Петракова зустрінеться проти переможця пари Уельс — Чехія.

Як раніше повідомляв "Телеграф", головний тренер збірної України вже визначився з молодими футболістами, які будуть викликані на "стики" проти національної команди Шотландії.