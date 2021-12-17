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У Шотландії зухвало відреагували на жеребкування Ліги націй та матчі проти України

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Стів Кларк Новина оновлена 17 грудня 2021, 09:23
Стів Кларк

Шотландці чекають на три перемоги проти України.

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк відреагував на результати жеребкування третього розіграшу Ліги націй. Нагадаємо, шотландцям у суперники в дивізіоні В дісталися українці, ірландці та вірмени.

"Ми чудово пам’ятаємо, що з українцями нам до Ліги націй доведеться зустрітися у плей-оф відбору на чемпіонат світу. Логічно, що до ігор влітку в Лізі націй ми вже добре вивчимо українську команду. Є надія, що ми зможемо їх тричі обіграти поспіль і вирішити свої завдання", — цитує Кларка офіційний сайт Української асоціації футболу.

Груповий турнір Ліги націй стартує у червні наступного року. Водночас у березні збірна України проведе ігри плей-оф відбору на чемпіонат світу. Спочатку суперником стане та сама Шотландія, а у разі вдалого результату команда Олександра Петракова зустрінеться проти переможця пари Уельс — Чехія.

Як раніше повідомляв "Телеграф", головний тренер збірної України вже визначився з молодими футболістами, які будуть викликані на "стики" проти національної команди Шотландії.

Теги:
#Збірна України #Збірна Шотландії #Ліга Націй
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