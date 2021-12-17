Петраков назвал главную сложность для сборной Украины в Лиге наций

Цель — победа в группе.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о результатах жеребьевки третьего розыгрыша Лиги наций. Украинцы, которые опустились в дивизион В, сыграют против Шотландии, Ирландии и Армении.

"Ранее мы ни разу не встречались против команды Ирландии. С шотландцами впереди важная встреча плей-офф отбора на ЧМ-2022, а вот с армянами давно не соперничали. Их сборная хорошо начала текущий отбор, но далее что-то у них пошло не так.

Нам надо выигрывать данную группу, если мы хотим вернуться в элиту Лиги наций.

Нас ждет тяжелый цикл в июне, на коротком промежутке времени придется сыграть четыре игры, это сложно. Ну ничего, давайте подождем календарь, а дальше от него будем отталкиваться. УПЛ закончится 21 мая, наверное, игроки получат четыре-пять дней отдыха, за тем уже начнем сбор", — цитирует Петракова официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Шотландии уже также отреагировали на результаты жеребьевки, и там довольны текущим раскладом накануне старта турнира.