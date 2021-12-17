Петраков назвав головну складність для збірної України у Лізі націй

Мета – перемога у групі.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков висловився про результати жеребкування третього розіграшу Ліги націй. Українці, які опустилися до дивізіону В, зіграють проти Шотландії, Ірландії та Вірменії.

"Раніше ми жодного разу не зустрічалися проти команди Ірландії. З шотландцями попереду важлива зустріч плей-оф відбору на ЧС-2022, а ось з вірменами давно не суперничали. Їхня збірна добре розпочала поточний відбір, але далі щось у них пішло не так .

Нам треба вигравати цю групу, якщо ми хочемо повернутись до еліти Ліги націй.

Нас чекає важкий цикл у червні, на короткому проміжку часу доведеться зіграти чотири гри, це складно. Ну нічого, давайте почекаємо календар, а далі від нього відштовхуватимемося. УПЛ закінчиться 21 травня, мабуть, гравці отримають чотири-п’ять днів відпочинку, за тим вже почнемо збори", — цитує Петракова офіційний сайт Української асоціації футболу.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у Шотландії вже також відреагували на результати жеребкування і там задоволені поточним розкладом напередодні старту турніру.