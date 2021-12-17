Рус

Петраков назвав головну складність для збірної України у Лізі націй

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
71
Олександр Петраков Новина оновлена 17 грудня 2021, 09:50
Олександр Петраков

Мета – перемога у групі.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков висловився про результати жеребкування третього розіграшу Ліги націй. Українці, які опустилися до дивізіону В, зіграють проти Шотландії, Ірландії та Вірменії.

"Раніше ми жодного разу не зустрічалися проти команди Ірландії. З шотландцями попереду важлива зустріч плей-оф відбору на ЧС-2022, а ось з вірменами давно не суперничали. Їхня збірна добре розпочала поточний відбір, але далі щось у них пішло не так .

Нам треба вигравати цю групу, якщо ми хочемо повернутись до еліти Ліги націй.

Нас чекає важкий цикл у червні, на короткому проміжку часу доведеться зіграти чотири гри, це складно. Ну нічого, давайте почекаємо календар, а далі від нього відштовхуватимемося. УПЛ закінчиться 21 травня, мабуть, гравці отримають чотири-п’ять днів відпочинку, за тим вже почнемо збори", — цитує Петракова офіційний сайт Української асоціації футболу.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у Шотландії вже також відреагували на результати жеребкування і там задоволені поточним розкладом напередодні старту турніру.

Теги:
#Збірна України #Олександр Петраков #Ліга Націй
Дядя Жора
Інтерв'ю
Дядя Жора: "Гонорар ведучого за свято стартує від 500 доларів, а якщо це медійна особа — від 3 тисяч доларів"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дядя Жора
Дядя Жора: "Гонорар ведучого за свято стартує від 500 доларів, а якщо це медійна особа — від 3 тисяч доларів"
Дата публікації
Категорія
Готуємося до мокрого снігу та вітру
Дощ, мокрий сніг і ожеледиця: синоптик попередив про негоду в Україні
Дата публікації
Категорія
Марія Левченко та Олександр Гогілашвілі
Слухає всі зустрічі президента: як виглядає і чим займається помічниця Зеленського Марія Левченко, про яку весь тиждень гудуть ЗМІ та соцмережі
Дата публікації
Категорія
Число охочих отримати "вовину 1000" скоро перевалить за 2 млн осіб
"Вовина тисяча": скільки доведеться доплатити, щоб скористатися бонусами для щеплених
Дата публікації
Категорія
Кива – лідер за кількістю хайпу серед депутатів
Шахова партія з Іллею Кивою — навіщо вітав Путіна, чому любить скандали і що думає про долю Криму та Донбасу