Вернидуб, побеждавший "Шахтер" и "Реал" в Лиге чемпионов, может покинуть "Шериф"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 7
Если верить СМИ, предложение — очень серьезное
Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб, который вместе с командой пробился в плей-офф Лиги Европы, зимой может покинуть клуб.
Как сообщает турецкое издание Fanatik, Вернидуб интересен одному из клубов в Саудовской Аравии. Название команды на данный момент неизвестно, сообщается лишь то, что аравийцы готовы выплатить "Шерифу" компенсацию в размере 500 тысяч евро.
Ожидается, что место Вернидуба займет турецкий специалист Энгин Фырат, который с 2019-го до 2021 года работал со сборной Молдавии.
В нынешнем сезоне "Шериф" сенсационно пробился в плей-офф Лиги Европы, успешно сыграв в Лиге чемпионов в группе с "Реалом", "Интером" и донецким "Шахтером". Молдавский клуб набрал 7 очков (ничья и победа над дончанами, а также выигрыш с "Реалом") и занял третье место в группе.
Вернидуб возглавил "Шериф" в декабре прошлого года, до этого работая в солигорском "Шахтере".
Ранее Вернидуб признавался, что в ближайшее время он точно не будет работать в российских клубах из-за войны на востоке Украины и оккупации Крыма.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-