Вернидуб, побеждавший "Шахтер" и "Реал" в Лиге чемпионов, может покинуть "Шериф"

Если верить СМИ, предложение — очень серьезное

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб, который вместе с командой пробился в плей-офф Лиги Европы, зимой может покинуть клуб.

Как сообщает турецкое издание Fanatik, Вернидуб интересен одному из клубов в Саудовской Аравии. Название команды на данный момент неизвестно, сообщается лишь то, что аравийцы готовы выплатить "Шерифу" компенсацию в размере 500 тысяч евро.

Ожидается, что место Вернидуба займет турецкий специалист Энгин Фырат, который с 2019-го до 2021 года работал со сборной Молдавии.

В нынешнем сезоне "Шериф" сенсационно пробился в плей-офф Лиги Европы, успешно сыграв в Лиге чемпионов в группе с "Реалом", "Интером" и донецким "Шахтером". Молдавский клуб набрал 7 очков (ничья и победа над дончанами, а также выигрыш с "Реалом") и занял третье место в группе.

Вернидуб возглавил "Шериф" в декабре прошлого года, до этого работая в солигорском "Шахтере".

Ранее Вернидуб признавался, что в ближайшее время он точно не будет работать в российских клубах из-за войны на востоке Украины и оккупации Крыма.