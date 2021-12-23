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Вернидуб, який перемагав "Шахтар" та "Реал" у Лізі чемпіонів, може залишити "Шериф"

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Юрій Вернидуб Новина оновлена 23 грудня 2021, 18:27
Юрій Вернидуб

Якщо вірити ЗМІ, пропозиція дуже серйозна

Головний тренер "Шерифа" Юрій Вернидуб, який разом із командою пробився у плей-офф Ліги Європи, взимку може покинути клуб.

Як повідомляє турецьке видання Fanatik, Вернидуб цікавий одному з клубів у Саудівській Аравії. Назва команди наразі невідома, повідомляється лише те, що аравійці готові виплатити "Шеріфу" компенсацію у розмірі 500 тисяч євро.

Очікується, що місце Вернідуба займе турецький фахівець Енгін Фірат, який з 2019 до 2021 року працював зі збірною Молдови.

Цього сезону "Шериф" сенсаційно пробився до плей-офф Ліги Європи, успішно зігравши у Лізі чемпіонів у групі з "Реалом", "Інтером" та донецьким "Шахтарем". Молдавський клуб набрав 7 очок (нічия та перемога над донеччанами, а також виграш із "Реалом") і посів третє місце у групі.

Вернидуб очолив "Шериф" у грудні минулого року, до цього працюючи у солігорському "Шахтарі".

Раніше Вернидуб зізнавався, що найближчим часом він точно не працюватиме у російських клубах через війну на сході України та окупацію Криму.

Теги:
#Юрій Вернидуб #ФК Шериф
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