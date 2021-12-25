Укр

"Шахтер" возглавил антирейтинг чемпионата Украины

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
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Фк "Шахтер" Новость обновлена 25 декабря 2021, 13:42
Фк "Шахтер"

Больше, чем у дончан, ни у кого нет удалений.

По итогам первой части сезона-2021/22 в УПЛ донецкий "Шахтер" стал рекордсменом чемпионатов Украины по количеству удалений, сообщает FanDay.

Отмечается, что при подведения итогов выбраны только матчи Высшей лиги (Премьер-Лиги), в то время как удаления во встречах, когда команды находились в нижних дивизионах, не учитываются.

У донецкого клуба за время выступления в элите собралось 93 красные карточки. На втором месте по числу удалений пребывают львовские "Карпаты" (90), которые уже два года не выступают в УПЛ. Тройку "призеров" замыкает "Днепр" (87), который также пропустил несколько сезонов в элите.

Стоит отметить, что высоко находится и киевское "Динамо" (66 красных, 6-е место). Седьмое и восьмое места занимают запорожский (66) и донецкий (65) "Металлурги", которые уже давно прекратили свое существование.

А вот лидером по числу красных карточек в УПЛ является Ярослав Ракицкий, у которого семь удалений.

Как ранее сообщал "Телеграф", украинские гранды получили серьезные штрафы за поведение своих фанатов.

Теги:
#ФК Шахтер #УПЛ #ФК Динамо (Киев)
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