"Шахтар" очолив антирейтинг чемпіонату України

Більше, ніж у донеччан, ніхто не має вилучень.

За підсумками першої частини сезону-2021/22 до УПЛ донецький "Шахтар" став рекордсменом чемпіонатів України за кількістю вилучень, повідомляє FanDay.

Зазначається, що під час підбиття підсумків обрані лише матчі Вищої ліги (Прем’єр-Ліги), тоді як вилучень у зустрічах, коли команди перебували в нижніх дивізіонах, не враховуються.

У донецького клубу за час виступу в еліті зібралося 93 червоні картки. На другому місці за кількістю вилучень перебувають львівські "Карпати" (90), які вже два роки не виступають в УПЛ. Трійку "призерів" замикає "Дніпро" (87), який також пропустив кілька сезонів у еліті.

Варто зазначити, що високо знаходиться і київське "Динамо" (66 червоних, 6 місце). Сьоме та восьме місця займають запорізький (66) та донецький (65) "Металурги", які вже давно припинили своє існування.

А ось лідером за кількістю червоних карток в УПЛ серед гравців є Ярослав Ракицький, який має сім вилучень.

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