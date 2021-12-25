"Динамо" заплатить у 6 разів більше "Шахтаря" за поведінку фанатів

Українські гранди були оштрафовані.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) ухвалив низку рішень щодо поведінки вболівальників "Динамо" та "Шахтаря" на матчах УПЛ.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

За інформацією джерела, обидва клуби були оштрафовані на 50 тисяч гривень за підсумками поєдинку 10-го туру УПЛ "Динамо" — "Шахтар" (0:0). До команд застосували санкції через образливі банери.

Ультрас "Динамо" перед грою з "Шахтарем" вивісили образливий банер

Уболівальники "Шахтаря" тоді вивісили банер, адресований Мірчі Луческу

Крім того, київський клуб зобов’язали заплатити 250 тисяч гривень за прояви расизму вболівальниками на матчі 14-го туру УПЛ із "Ворсклою" (1:2). Бразилець полтавців Ранжел тоді зазнав расистських "ухань" з боку фанатів киян. Крім того, футболіст заявляв, що його на расовому ґрунті образив хавбек "Біло-синіх" Микола Шапаренко, проте цього довести не вдалося. Додамо, що киян також покарали проведенням однієї гри без уболівальників умовно із випробувальним терміном до кінця поточного сезону.

Таким чином, кияни заплатять у 6 разів більше за "Шахтар" за витівки фанатів.

Зазначимо, "Динамо" також оштрафовано на 50 тисяч гривень за некоректні висловлювання помічника Мірчі Луческу Еміліана Караса на адресу головного арбітра матчу 13-го туру УПЛ "Маріуполь" — "Динамо" (2:3) Віталія Романова. Тренер тоді назвав суддю клоуном.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Луческу хоче врятувати "Динамо" (Бухарест) від вильоту з вищого дивізіону чемпіонату Румунії за рахунок київського "Динамо".