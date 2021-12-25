Укр

"Динамо" заплатит в 6 раз больше "Шахтера" за поведение фанатов

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Болельщики на матче "Динамо" - "Ворскла" Новость обновлена 25 декабря 2021, 12:38
Болельщики на матче "Динамо" - "Ворскла"

Украинские гранды оштрафованы.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) принял ряд решений касательно поведения болельщиков "Динамо" и "Шахтера" на матчах УПЛ.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

По информации источника, оба клуба были оштрафованы на 50 тысяч гривен по итогам поединка 10-го тура УПЛ "Динамо" — "Шахтер" (0:0). К командам применили санкции из-за оскорбительных баннеров.

Ультрас "Динамо" перед игрой с "Шахтером" вывесили оскорбительный баннер
Ультрас "Динамо" перед игрой с "Шахтером" вывесили оскорбительный баннер
Болельщики "Шахтера" тогда вывесили баннер, адресованный Мирче Луческу
Болельщики "Шахтера" тогда вывесили баннер, адресованный Мирче Луческу

Кроме того, киевский клуб обязали заплатить 250 тысяч гривен за проявление расизма болельщиками на матче 14-го тура УПЛ с "Ворсклой" (1:2). Бразилец полтавчан Ранжел тогда подвергся расистским "уханьям" со стороны фанатов киевлян. Кроме того, футболист заявлял, что его на расовой почве оскорбил хавбек "Бело-синих" Николай Шапаренко, однако этого, судя по всему, доказать не удалось. Добавим, что киевлян также наказали проведением одной игры без болельщиков условно с испытательным сроком до конца текущего сезона.

Таким образом, киевляне заплатят в 6 раз больше "Шахтера" за выходки фанатов.

Отметим, "Динамо" также оштрафовано на 50 тысяч гривен за некорректные высказывания помощника Мирчи Луческу Эмилиана Караса в адрес главного арбитра матча 13-го тура УПЛ "Мариуполь" — "Динамо" (2:3) Виталия Романова. Тренер тогда назвал судью клоуном.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Луческу хочет спасти "Динамо" (Бухарест) от вылета из высшего дивизиона чемпионата Румынии за счет киевского "Динамо".

Теги:
#Футбол #ФК Ворскла #ФК Динамо (Киев) #УАФ
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