"Динамо" заплатит в 6 раз больше "Шахтера" за поведение фанатов

Украинские гранды оштрафованы.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) принял ряд решений касательно поведения болельщиков "Динамо" и "Шахтера" на матчах УПЛ.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

По информации источника, оба клуба были оштрафованы на 50 тысяч гривен по итогам поединка 10-го тура УПЛ "Динамо" — "Шахтер" (0:0). К командам применили санкции из-за оскорбительных баннеров.

Ультрас "Динамо" перед игрой с "Шахтером" вывесили оскорбительный баннер

Болельщики "Шахтера" тогда вывесили баннер, адресованный Мирче Луческу

Кроме того, киевский клуб обязали заплатить 250 тысяч гривен за проявление расизма болельщиками на матче 14-го тура УПЛ с "Ворсклой" (1:2). Бразилец полтавчан Ранжел тогда подвергся расистским "уханьям" со стороны фанатов киевлян. Кроме того, футболист заявлял, что его на расовой почве оскорбил хавбек "Бело-синих" Николай Шапаренко, однако этого, судя по всему, доказать не удалось. Добавим, что киевлян также наказали проведением одной игры без болельщиков условно с испытательным сроком до конца текущего сезона.

Таким образом, киевляне заплатят в 6 раз больше "Шахтера" за выходки фанатов.

Отметим, "Динамо" также оштрафовано на 50 тысяч гривен за некорректные высказывания помощника Мирчи Луческу Эмилиана Караса в адрес главного арбитра матча 13-го тура УПЛ "Мариуполь" — "Динамо" (2:3) Виталия Романова. Тренер тогда назвал судью клоуном.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Луческу хочет спасти "Динамо" (Бухарест) от вылета из высшего дивизиона чемпионата Румынии за счет киевского "Динамо".